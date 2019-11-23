القرعاوي: لضرورة التزام الدستور والاستشارات الملزمة

اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد القرعاوي​ ان "الصورة الشعبية الجامعة، التي رأيناها بالأمس، بمشاركة كافة شرائح المجتمع من أطباء ومحامين ومهندسين وأساتذة جامعات ومدارس وطلاب وعمال وذوي الدخل المحدود من جميع الفئات، والسواد الأعظم من تركيبة ​المجتمع اللبناني​، هي دليل قاطع على رفض الخضوع والاستسلام لمنطق ​الفساد​ والهيمنة و​المحاصصة​ والمنطق الطائفي والمذهبي، والدفاع عن عزة وكرامة المواطن وحقوقه، وقد ساهمت ​الانتفاضة​ الشعبية بتكريس الصورة الحقيقية للاستقلال الفعلي الشعبي"، مؤكدا على "ضرورة التزام ​الدستور​ والاستشارات الملزمة، بتشكيل ​حكومة​ جديدة من الاختصاصيين في كل المجالات، لتواكب تطلعات ومطالب وحقوق ​الشعب اللبناني​، وتحقق مطالبه، بمعالجة واقعهم المعيشي والاقتصادي المرير، للانتقال من دولة المحاصصة الطائفية والمذهبية وتقسيم الأدوار، إلى دولة القانون والمؤسسات، وبناء الدولة المدنية التي تحافظ على حقوق وكرامة وعزة مواطنيها".

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