قوى الأمن: مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مروج مخدرات وتضبط كمية منها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، في بيان، أنه عند الساعة 10.00 من تاريخ 21/11/2019 وأثناء قيام دورية من ​مفرزة استقصاء جبل لبنان​ في وحدة الدرك الإقليمي بمهمة مراقبة، اشتبهت في محلّة النبعة، بشخص على متن دراجة آلية نوع ياماها من دون لوحات، حيث أطبقت عليه وأوقفته، وتبيّن انه يدعى: - ر. ع. (مواليد عام 1998، لبناني)، وبتفتيشه، عُثر في حقيبته الجلدية على كمية من ​المخدرات​، على الشكل التالي: - حوالي /1/ كلغ. من ​حشيشة الكيف​. - /88/ زجاجة نوع كانا كيمو KANA KEMO . Advertisements - /62/ مظروفاً من الحبوب نوع CARISOL - /8/ زجاجات سيمو.CEMO وأوضحت أن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

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