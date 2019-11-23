افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأن "دورية من ​مخابرات الجيش​، أوقفت في ساحة المطران، ستة اشخاص من المشاركين في "حراك ​بعلبك​" لارتدائهم بزات عسكرية مشابهة لألبسة الجيش. وبعد التحقق من هوياتهم ومصادر حصولهم على الألبسة العسكرية، تم إخلاء أربعة منهم وأبقي على اثنين، لاستكمال التحقيقات.



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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش اوقف 6 أشخاص في بعلبك يرتدون بزات عسكرية واطلق 4 منهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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