سلامة: بنك عودة يتمتع بادارة رشيدة كما بالملاءة المطلوبة من مصرف لبنان

اشار حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ في بيان له "​بنك عودة​ يتعرض وادارته منذ فترة الى حملات ممنهجة"، مؤكدا ان "بنك عودة مصرف يتمتع بادارة رشيدة كما بالملاءة المطلوبة من ​مصرف لبنان​ وان عملياته المصرفية هي سليمة وقانونية ويحتوي على سيولة مرتفعة".

وشدد سلامة على ان "بنك عودة منتشر في لبنان والخارج ومعروف بحسن تعاطيه مع زبائنه داخلياً كما في الخارج. لذا يستنكر وينفي مصرف لبنان كل هذه الحملات التي يتعرض لها بنك عودة".