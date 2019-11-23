بنك عودة: ملتزمون بالقواعد القانونية المصرفية ولا صحة للأكاذيب التي تطالنا

اشار بنك عودة في بيان له الى ان "بعض الجهات المغرضة دأبت في الفترة الاخيرة على اطلاق اكاذيب وافتراءات غير صحيحة اطلاقا تتعلق بعمل بنك عودة ورئيس مجلس ادارته السيد سمير حنا."
ونفى البنك كل "تلك الاكاذيب التي تم تداولها في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بشكل متعمد وممنهج مع التأكيد على التزامنا التام بالقواعد القانونية المصرفية كما بقواعد الحوكمة السليمة، وان اعمالنا تخضع بشكل دائم لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف"، مؤكدا ان "كل كلام مخالف هو فقط محض اختلاق لغايات مشبوهة يقصد بها الاضرار بالاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن".
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