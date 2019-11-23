حارث يرد على خليلوزيتش بطريقته الخاصة ويقود “شالكه04” لانتصار جديد – فيديو

أكد أمين حارث، نجم المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف في صفوف فريق “شالكه04” الألماني، على صحوته الكبيرة هذا الموسم، وأنه يعيش أفضل أيامه الكروية، وذلك بعد أن ساهم في انتصار جديد لفريقه، في الدور الألماني الممتاز، في المباراة التي حل فيها ضيفا على فيردر بريمن.

النحم المغربي، الذي شارك كأساسي في المباراة، أنهى الشوط الأول لصالح فريقه بهدف جميل سجله في الدقيقة 43، وهو الهدف الذي مهد لانتصار فريقه بهدفين مقابل هدف واحد، قاده لاحتلال المركز الرابع في ترتيب الدوري الألماني.

هذا الأداء والهدف، رد به حارث عن وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، ويؤكد بأنه عازم على تقديم الإضافة للفريق المغربي، ووجه له رسالة غير مشفرة مفادها بأنه “واحد من أفضل اللاعبين هذا الموسم”.

جدير ذكره، أن حارث غاب عن المبارتين الأخيرتين لـ”أسود الأطلس” أمام موريتانيا وبوروندي، باختيار من خليلوزيتش.