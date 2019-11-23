أكدت إدارة السجن المحلي طنجة 2، اليوم السبت، أن دخول 14 سجينا من المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة في إضراب عن الطعام “كاذب ولا أساس له من الصحة”.
وجاء ذلك في بيان توضيحي لهذه الإدارة السجنية، في إطار التفاعل مع الرأي العام بخصوص ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وإحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، بخصوص “دخول 14 سجينا في إضراب عن الطعام”.
وأكد المصدر ذاته أن “ادعاء دخول 14 سجينا من المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة في إضراب عن الطعام كاذب ولا أساس له من الصحة، حيث إنهم يتسلمون جميعا وجباتهم الغذائية بانتظام، كما أنه لم يسبق لأي منهم أن تقدم بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام”.
وأضاف أن “ما نشرته هذه الجهات، هدفه ليس هو الدفاع عن السجناء المذكورين، وإنما تحريضهم على الدخول في إضراب عن الطعام، وذلك تحقيقا لأغراضها الشخصية والخاصة”.
كانت هذه تفاصيل خبر مندوبية التامك تُكذب دخول 14 من معتقلي “حراك الريف” إضرابا عن الطعام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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