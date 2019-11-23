نقطة نظام.. ديربي «مظاهرة»

وكأن الملائكة لم تعد تحلق فوق ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء حين يلعب فيه الديربي. فمنذ ما يزيد على عقد من الزمن، تحولت هذه المباراة «غير العادية»، في حدود أنها بين «أخوة الغيار»، إلى مباراة حولها «سماسرة الوقت» إلى «جوطية» كبيرة للربح السريع، والمريع أحيانا.

فلا يهم أن تباع التذاكر بـ«سوقية» مائعة، ولا يهم أن تنشط السوق السوداء «على عينيك يا بنعدي»، ولا يهم أن يتحول الجمهور إلى رهينة لساعات، ولا يهم أن يُضغط على اللاعبين بكل الوسائل، ولا يهم أن يرفع الرئيس مستوى المنحة بجنون. فالمهم هو المداخيل؛ فقط المداخيل، ولا شيء غير المداخيل.

في وقت سابق، كانت «المباراة غير العادية» بين «أخوة الغيار» تدور في جو مسالم، وبين جمهور مختلط، وتنتهي فينطلق كل إلى محل سكناه، دون مشاكل، وتستمر البطولة وكأن شيئا لم يكن، وانتهى الكلام. ثم إذا بالمباراة تتحول، في عهد «سماسرة الوقت»، إلى منتَج يسيل اللعاب، ويسيل حتى الدماء في بعض المرات، حتى إنها صارت لصيقة بالشغب، وصار الأمنيون يضعون لها ألف حساب وحساب، فترى الأيدي على القلوب، وكأن الأمر يتعلق بمظاهرة وليس بمباراة.

متى يعاد الديربي إلى مستواه العادي؟ ومتى يفهم من «يسمسرون» في المباراة، ويستعملون الجماهير لقضاء مآربهم، أنهم يرتكبون حماقة كبيرة؟ ومتى يت وقف الإعلام عن النفخ في الجمر؟ حتى الآن، لا جواب.