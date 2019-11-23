كأس محمد السادس.. أولمبيك آسفي ينهي الجولة الأولى متفوقا على الترجي التونسي

أنهى فريق أولمبيك آسفي،الجولة الأولى من مباراته أمام الرجي التونسي، متقدما بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، بملعب “رادس” في العاصمة تونس، برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد للفريق المغربي اللاعب عبد الغني موعاوي، في الدقيقة 20، مستغلا خطأ فادحا في دفاع الفريق التونسي.

جدير ذكره، أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.