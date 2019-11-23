أجواء كئيبة في محيط الملعب.. جماهير طنجة تهجر “ابن بطوطة” بسبب وضعية الإتحاد – فيديو

فيديو: يونس ميموني

حركة رتيبة وأجواء كئيبة، تحيط بملعب “ابن بطوطة” قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة التي جمعت بين اتحاد طنجة ويوسفية برشيد، على غير عادة جماهير مدينة البوغاز، الذي اعتادت على التوافد بقوة للملعب من أجل تقديم الدعم النفسي والمعنوي للفريق.

الأسباب واضحة، ولا شيء يدعو لطرح الأسئلة والاستغراب، فلا النادي يحققق نتائج إيجابية في منافسات البطولة، ولا هو يقدم مستوى وأداء يشجع ويغري بمتابعة كرة القدم، ولا حتى إدارة الفريق الأزرق تعيش الإستقرار.

وبين سوء الأداء وضعف المستوى والنتائج، بالإضافة إلى التلخبط الذي تعرفه إدارة النادي، والتي وصلت إلى حد تقديم تهديدات مباشرة إلى المشجعين، يبدو المشهد عاديا في محيط الملعب، و”هجرة” الجماهير الشمالية لفريقها قد تتزايد وتتفاقم في القادم من المباريات.

هذه الهجرة، يرغب مكتب أبرشان، رئيس النادي، في احتوائها، من خلال تعيينه لمدرب جديد، هو هشام الدميعي، لكن وحدها النتائج والأداء الجيد، كفيلان بأن يحققا مساعيه.

Advertisements

وقبل هذا وذلك، فالمشهد “الحزين” لما قبل مباراة اتحاد طنجة وبرشيد، بدا على الشكل الذي سترونه في هذا الفيديو: