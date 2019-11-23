“ديربي العرب”.. هذه تشكيلة الوداد والرجاء الأساسية

كشف كل زورن مانولوفيتش، مدرب فريق الوداد البيضاوي، وجمال السلامي، مدرب الرجاء البيضاوي، عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها الفريقان، لخوض مباراة “ديربي العرب” التي ستجمع بينهما بعد قليل، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وتدخل هذه المباراة في إطار إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مع العلم أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وسيدخل الوداد بالتشكيل الأساسي التالي:
التكناوتي، داري، كومارا، الناهيري، العملود، كادارين، النقاش، أووك، باباتوندي،الحداد، الكعبي
بينما سيدخل الرجاء بالتشكيل الأساسي التالي:
أنس الزنيتي، بانون، الورفلي، الدويك، نغاه، نغوما، الشاكير، ناناح، متولي، متولي، مالانغة، وراحيمي.
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