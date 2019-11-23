قبل مواجهة الأولمبيك.. الترجي التونسي يصدر بلاغا يهم جماهير آسفي ومغاربة تونس

في خطوة إيجابية من الفريق التونسي، قررت إدارة نادي الترجي الرياضي لكرة القدم، السماح لجماهير أولمبيك آسفي، والجماهي المغربية عامة، التي رافقت الفريق من المغرب أو المقيمة في تونس، الدخول لملعب “رادس” بالمجان.

ويستقبل الفريق التونسي، بعد قليل أولمبيك آسفي، في إطار إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مع العلم أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأصدر نادي “باب سويقة” اليوم السبت بلاغا رسميا، جاء فيه: ” “يعلم الترجي الرياضي التونسي أحباء أولمبيك آسفي وكل الأشقاء المغاربة، أن الدخول إلى ملعب رادس، مجاني، شريطة إظهار جواز السفر”.

وأضاف: “البوابة المخصصة للإخوة المغاربة رقم 33”.

ويعتبر الفريق التونسي، هو المرشح فوق العادة للفوز بهذه المباراة والمرور لدور النصف، غير أنه سيكون عليه تخطي كبرياء وعزيمة أبناء حاضرة المحيط الراغبون في تحقيق مباراة تاريخية ومرور أسطوري لنصف نهائي المسابقة العربية.