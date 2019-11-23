الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة انطلقت من غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، أنه أسقط طائرة مسيرة صغيرة، انطلقت من قطاع غزة وكانت تحلق فوق السياج الأمني المحيط بالقطاع.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المتحدث العسكري باسم الجيش قوله إن "قوة عسكرية قامت بإسقاط طائرة مسيرة اخترقت الأجواء من القطاع، حيث تم السيطرة عليها دون أن تسبب أي أضرار أو تسجل أي إصابات".

وأضاف الجيش "الطائرة لم تكن محملة بأي متفجرات أو عبوات ناسفة، وتم وضع اليد على حطامها ونقلها إلى الأجهزة الأمنية للفحص".

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن الحديث والتطرق إلى التفاصيل المتعلقة بطريقة إسقاط هذه الطائرة.

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وزعم الجيش الإسرائيلي إنه يتواجد على أهبة الاستعداد لمواجهة "تهديد الدرونات الهجومية من القطاع بطرق مختلفة".

يذكر أن فصائل فلسطينية أطلقت في الماضي طائرات درون عدة مرات في، حيث ألقت طائرة كهذه، أطلقها الجهاد الإسلامي، عبوة ناسفة على دبابة إسرائيلية، من دون أن توقع إصابات.

تجدر الإشارة إلى أنه أعلن قبل نحو أسبوعين عن التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي"، بعد يومين من بدء إسرائيل عملية عسكرية، أوقعت 34 شهيدا، و110 جريحا.