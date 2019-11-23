البحرية الليبية تنقذ 99 مهاجراً

السبت 23 نوفمبر 2019

القوات البحرية الليبية

أعلنت البحرية الليبية إنقاذ 99 مهاجراً شمال غرب مدينة الخمس الواقعة شرق طرابلس، بينهم امرأة وضعت مولودها خلال عملية الإنقاذ.

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وقال المتحدث باسم البحرية الليبية، عميد بحار " مسعود إبراهيم" في تصريح صحافي اليوم السبت، إن "بلاغاً ورد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قارب هجرة غير شرعية دفع لابحار الزورق (فزان) في مهمة بحث وإنقاذ، تمكن خلالها من إنقاذ 99 مهاجراً كانوا على متن قارب شمال غرب مدينة الخمس".

كما أفاد المتحدث بنقل كل المهاجرين إلى نقطة الإنزال الخاصة بحرس السواحل في ميناء الخمس، دون الإشارة إلى نقلهم لأحد مراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، كما جرت العادة.

وتعدُ ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة الفارين من الحروب والفقر إلى أوروبا.ي