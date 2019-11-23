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شكرا لقرائتكم خبر عن فريق هندسي سعودي يصل عدن خلال أيام لإستكمال تأهيل المطار والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
يتوقع أن يصل خلال أيام فريق هندسي سعودي إلى مطار عدن الدولي لإستكمال عملية التأهيل وإجراء المسح وتحديد الأولويات الضرورية لمشاريع التأهيل .
ويأتي وصول الفريق عقب لقاءات عقدها بأعمال مدير عام مطار عدن الدولي عبدالرقيب العمري خلال زيارته الى المملكة العربية السعودية استغرقت اسبوعين بدعوة من قيادة التحالف العربي .
وكان العمري قد التقى خلال زيارته عدد من قادة التحالف العربي بينهم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد سعيد آل جابر ، وناقش معه آلية تاهيل مطار عدن الدولي و المشاريع الضرورية التي تحتاجها الملاحة الجوية في مطار عدن الدولي .
وعبر العمري عن وافر سعادته بتلك الزيارة التي وصفها بالناجحة والمثمرة مشيرا أن الاشقاء في المملكة العربية السعودية أبدوا حرصا شديدا و اهتماما بالغا على انجاح العمل في مطار عدن الدولي وكذا اعادة تنمية و تاهيل المنشآت الخدمية ضمن البرنامج السعودي لتنمية اليمن و اعادة إعمارها .
وعاد العمري اليوم إلى عدن حيث كان في إستقباله العشرات من موظفي المطار والمسؤولين .
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