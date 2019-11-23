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سياسي عراقي يندد بتدمير واحراق معالم شارع الرشيد 

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي عراقي يندد بتدمير واحراق معالم شارع الرشيد  والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019

جمال الكربولي

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وصف جمال الكربولي، رئيس حزب "الحل" العراقي، اليوم السبت، ما يجري من عمليات حرق في شارع الرشيد، بمحاولات "لتشويه" معالم بغداد التاريخية.

وقال الكربولي في تغريدة على "تويتر": "ما يجري من تدمير وحرق للبنايات التاريخية والمحلات في شارع الرشيد، تقف خلفه أياد خبيثة تحاول تهديمها لإزالة الصفة التاريخية عنها والاستيلاء عليها للاستفادة منها تجاريا، وأياد أخرى خبيثة تريد شيطنة التظاهرات السلمية واتهام المتظاهرين بالتخريب".

وأظهرت مقاطع فيديو حجم الأضرار الناجمة عن استخدام القوات الأمنية لقنابل الغاز المسيل للدموع في شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد، ما أدى إلى تشويه الكثير من معالمه التاريخية والحضارية.

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