شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بوتين يعزف النشيد الوطني اللبناني والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 بوتين انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يعزف النشيد الوطني اللبناني على البيانو بمناسبة عيد الاستقلال.

لكن من خلال التدقيق في الفيديو تبيّن أنه مُركّب. ويعود للعام 2017 خلال تواجد بوتين في العاصمة الصينية بكين للمشاركة في منتدى"حزام واحد-طريق واحد"، حيث أظهر بوتين عشقه للموسيقى من خلال عزفه على البيانو قبيل اجتماعه بالرئيس الصيني في احدى الفيلات. Advertisements

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