شكرا لقرائتكم خبر عن «البرلماني العربي» يؤكد دعمه للشرعية اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

• نرفض خرق إيران لمبادئ العلاقات الدبلوماسية

أعرب الاتحاد البرلماني العربي عن دعمه المطلق لجميع الجهود التي تبذلها الحكومة الشرعية في اليمن للحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.

جاء هذا في بيان ندد فيه الاتحاد بتسليم السلطات الإيرانية السفارة اليمنية في طهران للمليشيات الحوثية الانقلابية، بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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ووصف رئيس الاتحاد عاطف الطراونة التصرف الإيراني بأنه غير مسؤول وقال "إنه ينتهك بشكل فاضح سيادة الجمهورية اليمنية المعترف بشرعيتها دولياً وأسس ومبادئ العلاقات الدبلوماسية الدولية".

وأكد الاتحاد البرلماني أن هذه الخطوة تتعارض بشكل واضح مع ما تدعيه جمهورية إيران، مجدداً دعوته بضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ولعب دوراً بناءً ومثمراً يسهم فعلياً في دعم الحل السياسي لإنهاء الحرب في اليمن وذلك عبر التواصل المباشر مع السلطة الشرعية في اليمن.

وأكد البيان الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية سياسية يشارك فيها جميع الأطراف في إطار حوار وطني لحل الخلافات الداخلية، ومعالجة جميع القضايا الداخلية في اليمن، دون تدخلات خارجية لا تساهم في خدمة مصلحة اليمن وسيادته واستقراره.