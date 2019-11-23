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مباحثات بحرينية أمريكية حول قضايا المنطقة

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التقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اليوم في المنامة، وكيل وزارة الدفاع الأمريكي للسياسات جون رود, يرافقه قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي وذلك على هامش أعمال مؤتمر "حوار المنامة".

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقلات الثنائية بين البلدين, إضافة إلى عدد من المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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