نتنياهو يصادق على تقديم مشروع (ضم الأغوار)

القدس المحتلة ـ الخليج 365: صادق رئيس حكومة الاحتلال لتسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، على تقديم مشروع قانون من شأنه أن يطبق سيادة دولة الاحتلال على منطقة الأغوار. في وقت لاحق نددت منظمة التحرير الفلسطينية بمصادقة نتنياهو على تقديم مشروع القانون ، وأكدت أن “هذا الإجراء الخطير يأتي عقب الضوء الأخضر الذي منحته الإدارة الأميركية لليمين الإسرائيلي”

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