بالوثائق.. جمع تواقيع برلمانية لتعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية وقانونها

اعلن التيار الصدري، السبت، بالوثائق عن جمع كتلة سائرون تواقيع لإجراء برلمانية تعديل على قانون انتخابات مجلس النواب وتغيير المفوضية وقانونها. وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أكد، اليوم السبت، أهمية المضي بإقرار مشروع قانوني المفوضية وانتخابات البرلمان، مشيرا الى أن هذين المشروعين سيتصدران جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل.

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