دعت وزارة التربية، السبت، المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة إلى توجيه مدارسها بالدوام الرسمي ليوم غد الاحد، فيما شددت على الالتزام والمحافظة على انسيابية الدوام. وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الوزارة وجهت مديرية الاشراف التربوي والاختصاصي لمتابعة سير الدوام الرسمي للمدارس والمحافظة على انتظامه بصورة صحيحة"، مؤكدة أن "الطلبة والتلاميذ هم امانة في اعناق الكوادر التدريسية".



وأضاف أن "الكوادر التربوية والطلبة ملزمة لاكمال المناهج لكونهم مطالبين بتوقيتات زمنية لإجراء الامتحانات في وقتها المحدد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التربية: يوم غد دوام رسمي لجميع المديريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.