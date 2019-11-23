الدفاع المدني: الحريق الذي اندلع مساء اليوم كان بعمارة قرب الاحرار وليس في التأمين

أكدت مديرية الدفاع المدني، السبت، أن الحريق الذي اندلع مساء اليوم كان في عمارة قرب جسر الاحرار وليس في التأمين الوطنية.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحريق الذي اندلع مساء اليوم عمارة في بداية جسر الاحرار وليس في التأمين"، مشيرة الى أن "اشتباكات عنيفة ادت الى انسحاب فرق الدفاع المدني".
وكان مصدر امني افاد، اليوم السبت، باندلاع حريق داخل بناية التأمين الوطنية وسط بغداد.
وتعرضت بناية شركة التأمين الوطنية العراقية في (10 تشرين الثاني الحالي)، الى اندلاع حريق في طوابقها العليا ادت الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية.
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