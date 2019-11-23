قبل صدوره رسمياً.. العراق يرتقي 4 مراكز في تصنيف 'فيفا'

2019-11-23 | 18:28
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من المؤمل ان يرتقي المنتخب الوطني لكرة القدم، أربعة مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجديد، الذي سيصدر رسمياً يوم الخميس المقبل.
وحقق المنتخب الوطني نتائج إيجابية في مباراتيه السابقتين امام إيران والبحرين، حيث فاز على الأول 2-1 وتعادل امام الثاني -00 في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
واحتل منتخب اسود الرافدين، المركز الـ74 في تصنيف فيفا الأخير الذي صدر في تشريم الأول الماضي، حيث من المؤمل ان يرتقي أربعة مراكز في التصنيف، ليصبح في المركز الـ70.
ومن المقرر ان يكون المنتخب الوطني في المركز السابع آسيوياً، بعدما كان تاسعاً في تصنيف الشهر الماضي، خاصة مع تراجع نتائج الامارات والصين.
واحتل منتخب اسود الرافدين، المركز الـ74 في تصنيف فيفا الأخير الذي صدر في تشريم الأول الماضي، حيث من المؤمل ان يرتقي أربعة مراكز في التصنيف، ليصبح في المركز الـ70.
ومن المقرر ان يكون المنتخب الوطني في المركز السابع آسيوياً، بعدما كان تاسعاً في تصنيف الشهر الماضي، خاصة مع تراجع نتائج الامارات والصين.
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