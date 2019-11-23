مصدر امني: اندلاع النيران داخل بناية التأمين الوطنية وسط بغداد

افاد مصدر امني، السبت، باندلاع حريق داخل بناية التأمين الوطنية وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "النيران اندلعت داخل بناية التأمين الوطنية بالقرب من ساحة الخلاني"، مشيراً الى أن "الدفاع المدني يلاقي صعوبة بالتدخل نتيجة ارتفاع البناية".
وتعرضت بناية شركة التأمين الوطنية العراقية في (10 تشرين الثاني الحالي)، الى اندلاع حريق في طوابقها العليا ادت الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية.
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