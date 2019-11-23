التحالف الدولي يعلن تنفيذ عملية ضد 'داعش' في دير الزور السورية

ونقلت "سكاي نيوز" عن التحالف قوله، إنه "نفذ عملية ضد داعش في محافظة دير الزور السورية أمس الجمعة"، مبيناً أن "العملية أسفرت عن مقتل وجرح عدد من مقاتلي داعش واعتقال آخرين".

وأضاف أن "قوات خاصة من عدة دول في التحالف شاركت في تطهير مواقع في محافظة دير الزور"،

