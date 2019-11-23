السويد تحسم الجدل الدائر حول حصول الشمري على جنسيتها

حسمت وزارة الدفاع السويدية، اليوم السبت، الجدل الدائر حول حصول وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، على الجنسية السويدية. ونقلت قناة SVT السويدية عن بيتر هولتكفيستس، السكرتير الصحفي لوزير الدفاع السويدي، قوله إن "الشمري مواطن سويدي ومسجل في إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم". Advertisements وأضافت القناة أن "هذه المعلومات أكدتها عدة مصادر مستقلة أخرى اتصلت بها القناة". وذكرت القناة أن "الشمري مسجل في السويد باسم آخر، وحسب بيانات إدارة الضرائب، فإنه قدم طلبا للحصول على تصريح الإقامة عام 2009 ومنح جواز سفر سويدي عام 2015".

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