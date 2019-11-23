الإمارات تتهم دولتين بزعزعة استقرار المنطقة

وقال قرقاش في كلمة ألقاها أثناء مشاركته في منتدى حوار المنامة في العاصمة البحرينية، إن "وتيرة تدخلات إيران وتركيا في الشؤون الإقليمية خلال العقدين الأخيرين تزيد من عدم الاستقرار في المنطقة"، واصفاً سياسات البلدين بـ "العدائية".وحمّل الوزير الإماراتي، إيران "المسؤولية عن انتهاج السياسة التوسعية على مدى ثلاثة عقود"، لافتاً إلى أن "دعوات أبوظبي إلى بذل جهود على مستوى العالم لمواجهة إيران لا تعني بتاتاً سعيها إلى حرب، ولا تزال هناك مساحة دبلوماسية كبيرة بين خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي والصراع".

وأكد قرقاش أن "العوامل الاقتصادية تلعب دورا مهما في عدم الاستقرار الإقليمي"، مبيناً أن "المظاهرات الأخيرة في العراق ولبنان لديها أسباب اقتصادية بالدرجة الأولى، وأعرب عن تطلعه إلى أن تناقش مسائل السياسات الاقتصادية أكثر في المنطقة".



وشدد الوزير الإماراتي على "ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم وتعزيز استقرار المنطقة"، مؤكداً أن "أهم ما يشغلنا حالياً أمن واستقرار منطقتنا العربية".