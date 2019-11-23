الإعلام الرسمي الإيراني: القبض على 180 شخصا من قادة الاحتجاجات في البلاد

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العين الإخباريةالسبت 2019/11/23 10:14 م بتوقيت أبوظبي
جانب من اعتقال المحتجين الرافضين لغلاء البنزين في إيران
أعلنت إيران، السبت، أنه تم حتى الآن إلقاء القبض على 180 من قادة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد ارتفاع أسعار الوقود.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن قوى الأمن الداخلي أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 180 من القادة الرئيسيين للاحتجاجات التي تشهدها إيران.
وبذلك ترتفع حصيلة القادة المقبوض عليهم منذ أمس إلى 180 شخصا، حيث أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي، الجمعة، أن الحرس الثوري اعتقل نحو 100 من قادة الاحتجاجات.
وكشفت تقارير غير رسمية أن ضحايا احتجاجات البنزين في إيران بلغت 200 قتيل وأكثر من 3000 جريح.
وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي يصر فيه المسؤولون الإيرانيون على عدم الإفصاح عن أعداد قتلى الاحتجاجات التي دخلت يومها الثامن منذ الجمعة الماضي، إضافة إلى المعتقلين، إثر مظاهرات شعبية اندلعت ضد قرار زيادة سعر البنزين لثلاثة أضعاف.
ويواصل الإيرانيون مظاهراتهم ضد ارتفاع أسعار الوقود وسط حالة من القمع الأمني والترهيب من خلال أذرع النظام الإيراني مليشيا الحرس الثوري.
وتوعدت مليشيا الحرس الثوري المتظاهرين عن طريق شن حملة اعتقالات موسعة لترهيب وقمع المتحتجين.
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