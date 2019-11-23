الحياة تعود لطبيعتها بعاصمة كولومبيا بعد رفع حظر التجول

استعادت العاصمة الكولومبية بوجوتا حياتها المعتادة، صباح السبت، بعد رفع حظر التجوال الذي كانت فرضته السلطات إثر أعمال عنف تلت مظاهرات حاشدة ضد الرئيس إيفان دوكي.

وبدءا من الساعة 06,00 (11,00 ت غ) مع رفع حظر التجوال الذي فرض الجمعة بدءا من الساعة 21,00 (02,00 ت غ)، عادت أصوات محركات الشاحنات والسيارات إلى هذه العاصمة التي يسكنها 7 ملايين نسمة والمعروفة بازدحاماتها المرورية.

وفي بعض الشوارع لا تزال بقايا حرائق كان أشعلها محتجون وبقايا زجاج مهشم لمحطات حافلات تضررت بيد "أقلية من المنحرفين"، بحسب رئيس البلدية أنريكي بيفيالوزا.





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وكان وزير الداخلية هولمز تروجيلو أعلن، ليل الجمعة السبت، أنه تمت السيطرة على "أعمال التخريب" وحظر التجوال بنسبة 90% في المدينة التي لم تشهد مثل هذا الإجراء منذ مظاهرات عام 1977.

وقبل ذلك تجمع مئات من الأشخاص متحدين حظر التجوال في أحياء عدة لتنظيم عمليات قرع على طناجر، خاصة أمام مقر إقامة الرئيس دوكي، حيث رددوا النشيد الوطني قبل أن يتفرقوا بعد ساعة بهدوء.





ولم يتم تحديد المسؤولين عن عمليات النهب والتخريب الجمعة، بشكل واضح.

ودعا دوكي إلى "نقاش وطني" الأسبوع المقبل إثر أهم تعبئة اجتماعية تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.