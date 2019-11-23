معارض إيراني لـ"العين الإخبارية": نظام خامنئي يعزل الشعب عن العالم

قال المعارض الإيراني المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية مهران إبراهيمي، السبت، إن نظام خامنئي الحاكم في طهران يعزل الشعب الإيراني عن العالم بقطع خدمة الإنترنت.

وأضاف إبراهيمي، في حديث مع "العين الإخبارية"، أنه فقد التواصل مع أهله داخل إيران منذ أن قطع النظام خدمة الإنترنت داخل البلاد منذ نحو أسبوع.

وأوضح أنه كان على تواصل دائم مع أهله وكانوا يرسلون له مقاطع فيديو عبر الإنترنت، لكن الاتصال قطع معهم بشكل كامل منذ ٦ أيام.

ونوه المعارض الإيراني بأن النظام لم يقطع الإنترنت فحسب، بل قطع أيضا وسائل تواصل أخرى، مثل الهاتف الجوال وكذلك بعض المناطق قطع عنها الهاتف الأرضي بشكل كامل.

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وأكد إبراهيمي أن نظام طهران يحاول عزل الشعب الإيراني عن بعضه، حتى لا يتظاهرون ضده ولا يجمعون عددا أكبر للتظاهر والاحتجاج.





وأشار إلى أن أفراد أسرته يتظاهرون في إيران ضد النظام لتردي سوء المعيشة والفقر الذي تعيش فيه البلاد.

وبدأت الاحتجاجات في إيران 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعد ساعات من قرار مفاجئ أعلن عند منتصف الليل برفع أسعار البنزين بنحو 300% في البلد الخاضع لعقوبات اقتصادية أمريكية.



ومنذ اندلاع الاحتجاجات أقدم النظام الإيراني على قطع خدمات الإنترنت بشكل شبه كامل في البلاد مع استمرار المظاهرات.

وسعت السلطات الإيرانية، من خلال حجب خدمة الإنترنت، إلى منع المحتجين من القدرة على التعبير عن رفضهم لرفع أسعار الوقود ومنع مشاركة تسجيلات مصوّرة للاضطرابات.