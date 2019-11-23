الإمارات تستعد لإصدار قانون لتنظيم أنشطها الفضائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشف مسؤول إماراتي عن مساعي لإصدار قانون لتنظيم الأنشطة الفضائية، بالتزامن مع سعيها إلى حجز مقعد لها باكرًا في قطاع السياحة في الفضاء،



وقال المدير العام لوكالة الفضاء محمد الأحبابي، في مقابلة صحفية، أن القانون، الذي ”وافقت عليه الحكومة وأصبح في المراحل الأخيرة من الإصدار“، سيساعد على تنظيم النشاطات الفضائية للدولة، ويسهم في استقطاب الاستثمارات في عمر الشركات في مجال السياحة خارج الكرة الأرضية.

وتأمل الإمارات، التي وضعتها ناطحات السحاب فيها ومشاريعها الضخمة على الخريطة العالمية، أن تطوّر قطاعًا جديدًا يلعب دورًا رئيسيًا في اقتصادها بالمستقبل.

وتدير الدولة الخليجية، التي أرسلت أحد مواطنيها إلى الفضاء قبل أسابيع، الاقتصاد الأكثر تنوعًا في المنطقة، إلا أن قطاعات السياحة والتجارة والعقارات شهدت تراجعًا في السنوات الأخيرة، وباتت تتطلّع إلى الفضاء لترسّخ لها باكرًا موقعًا في مستقبل السياحة فيه.

وسيشمل القانون الجديد، الذي قامت وكالة الفضاء بصياغته، السياحة في الفضاء ومشاريع البحث كذلك.

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وقال الأحبابي عن السياحة في الخارج ”نعتقد أن الأمر سيحدث خلال السنوات العشر المقبلة“، مشيرًا إلى أن ”التكنولوجيا اللازمة ليست متوافرة بعد، لكنّنا نستبق الأمور عبر وضع القانون ومواده في مكانها“.

وكانت الوكالة الإماراتية قد وقّعت في شهر آذار/مارس الماضي مذكّرة تفاهم مع شركة ”فيرجين غالاكتيك“ المملوكة لرجل أعمال ريتشارد برونسون، من أجل التعاون في هذا القطاع، على أن يشمل ذلك احتمال إرسال رحلات للفضاء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ”فيرجين غالاكتيك“ جورج وايتسايدز، آنذاك: ”نتطلّع إلى العمل مع وكالة الإمارات للفضاء وشركاء آخرين في الإمارات العربية المتحدة“.

وسينظّم القانون الجديد قطاع الأقمار الاصطناعية الإماراتية المرسلة إلى الفضاء، وكذلك التي يجري العمل عليها حاليًا، من أجل ضمان ملاءمتها للمعاهدات الدولية الخاصة بالفضاء.

وأوضح الأحبابي ”أنه مستند قانون لتنظيم قطاع الفضاء، كتسجيل القمر الاصطناعي والتأكد من الحصول على الرخص المطلوبة“، لافتًا إلى أن الإمارات تملك 10 أقمار اصطناعية، وتخطّط لإرسال 8 أقمار أخرى في السنوات المقبلة.

وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن الأقمار العاملة حاليًا تنضوي تحت سلطة هيئات حكومية أخرى، بينها هيئة الاتصالات ووزارة المالية، وتابع قائلًا: ”نقوم حاليًا بنقل كل المعلومات لوكالة الفضاء“.