شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامية كويتية تهاجم "إلهام شاهين" بسبب فستانها الجرئ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 انتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنانة إلهام شاهين، بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وعبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قالت مي: "إلهام شاهين.. احترمي عمرك 57 سنة ترى مش باقي كتير.. الصورة تثير الشفقة.. بليز لا تستمري احتشمي يا ولية". يذكر أن الفنانة إلهام شاهين خطفت الأنظار إليها، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ارتدت فستانا أسود جريء مكشوف الصدر، وشفاف على الجانبين، وبـ ذيل طويل.

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