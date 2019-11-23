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اعتقال مراهقين أطلقا النار على قطار في هولندا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

اعتقال مراهقين أطلقا النار على قطار في هولندا

الخليج 365

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم السبت، احتجاز مراهقين اثنين في الـ15 من العمر يُزعم قيامهما بإطلاق النار على قطار ركاب في البلاد.

وتهشمت نوافذ قطارين خلال الواقعة التي حدثت مساء أمس الجمعة دون إصابة أحد من الركاب.

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وتحدث الركاب عن سماع صوت مدو مرتفع قبل دخول محطة بريدا بجنوب البلاد.

وظهرت كسور على العديد من الألواح الزجاجية ولكن لم تتأثر سوى الطبقات الخارجية من النوافذ، فيما ظلت الطبقات الداخلية سليمة.

وقالت الشرطة: إن "أحد القطارين تمكن من مواصلة التوجه إلى أيندهوفن بالنوافذ التي لحقت بها أضرار".

وبمساعدة الشهود، تعرفت الشرطة على المراهقين اللذين كانوا بحوزتهما مسدسات تطلق كرات فولاذية. وتحقق الشرطة في كيفية حصولهما على الأسلحة.

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