وزير الخارجية الصيني يتهم واشنطن بزعزعة استقرار العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

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قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم.



وأضاف أن السياسيين الأميركيين يشوهون سمعة الصين في العالم دون تقديم أدلة، ويستخدمون أدوات السياسة التي تملكها الدولة للحد من المصالح المشروعة للشركات الصينية.

وذكرت وزارة الخارجية أن وانغ أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مع وزير الخارجية الهولندي خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة دول العشرين في اليابان.