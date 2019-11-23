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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. شقيق تميم يزور جزيرة أبو موسي الإماراتية التي احتلتها إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، إن شقيق أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد زار جزيرة أبو موسى، وهي واحدة من الجزر الثلاث الإماراتية التي احتلتها إيران في عام 1971.
وذكر موقع ”آخرين خبر“ الإيراني أن ”شقيق أمير قطر سافر إلى جزيرة أبو موسى لصيد الطيور“، مضيفًا أن ”شقيق الأمير القطري قام بنشر صور من تواجده في إيران عبر حسابه على الانستغرام“.
واعتبر الموقع أن نشر العلم الإيراني إلى جانب اسم جزيرة أبو موسى في هذه القصة يعد مهمًا ويمكن أن يكون علامة على انقلاب موقف قطر في قضية مطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة بجزيرة أبو موسى.
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