شكرا لقرائتكم خبر عن «بنس» يزور القوات الأمريكية والأكراد ويستثني مسؤولي بغداد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بغداد) تفقد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم (السبت) قوات بلاده في العراق، والتقى مسؤولي إقليم كردستان، مستثنياً مسؤولي السلطة المركزية في العاصمة العراقية بغداد، في زيارة تأتي في خضم احتجاجات الشارع العراقي ضد الطبقة السياسية، طالت أيضاً إيران صاحبة النفوذ في بلاد الرافدين، والتزمت واشنطن الصمت حيالها بشكل كبير.



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