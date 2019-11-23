شكرا لقرائتكم خبر عن «كتائب عبدالله عزام» الإرهابية تقرر حلَّ تنظيمها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن) أكدت نشرة «لونغ وار جورنال» المهتمة بمكافحة الإرهاب أن تنظيم «كتائب عبدالله عزام» الإرهابي أعلن في بيان صدر في سورية أنه قرر حلَّ نفسه «حلاً كاملاً (...) بعد درس وتشاور» بحسب البيان. وكان التنظيم الذي يدين بالولاء لتنظيم «القاعدة» نفذ عمليات انتحارية وهجمات في لبنان ضد أهداف إيرانية وأهداف تابعة لحزب الله، وتوعد بالاستمرار في ذلك ما لم تنسحب إيران وحزب الله من سورية. لكنه دخل في مرحلة استرخاء استغرقت سنوات. وكانت «كتائب عبدالله عزام» أعلنت ظهورها بدفع من زعيم «القاعدة» السابق في العراق أبو مصعب الزرقاوي.

أكدت نشرة «لونغ وار جورنال» المهتمة بمكافحة الإرهاب أن تنظيم «كتائب عبدالله عزام» الإرهابي أعلن في بيان صدر في سورية أنه قرر حلَّ نفسه «حلاً كاملاً (...) بعد درس وتشاور» بحسب البيان. وكان التنظيم الذي يدين بالولاء لتنظيم «القاعدة» نفذ عمليات انتحارية وهجمات في لبنان ضد أهداف إيرانية وأهداف تابعة لحزب الله، وتوعد بالاستمرار في ذلك ما لم تنسحب إيران وحزب الله من سورية. لكنه دخل في مرحلة استرخاء استغرقت سنوات. وكانت «كتائب عبدالله عزام» أعلنت ظهورها بدفع من زعيم «القاعدة» السابق في العراق أبو مصعب الزرقاوي.

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