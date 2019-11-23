مصادرحزب الله للـ"MTV": خيار حكومة اللون الواحد غير مطروح لدى أغلب الأفرقاء

أكدت مصادر "حزب الله" لقناة الـ"MTV" أن خيار حكومة اللون الواحد غير مطروح لدى أغلب الأفرقاء بما فيهم الحزب، لافتة إلى تأييده موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وأشارت المصادر إلى حرص الحزب، كما سائر الأفرقاء، على تأمين مظلة توافق حول الحكومة المقبلة، موضحة أن المفاوضات مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري هي من أجل التوصل إلى هذه الصيغة، وبالتالي التوصل إلى تفاهم سياسي قبل الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، لتجنب الوصول إلى فراغ.
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