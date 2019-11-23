مصادرحزب الله للـ"MTV": خيار حكومة اللون الواحد غير مطروح لدى أغلب الأفرقاء

أكدت مصادر "​حزب الله​" لقناة الـ"MTV" أن خيار حكومة اللون الواحد غير مطروح لدى أغلب الأفرقاء بما فيهم الحزب، لافتة إلى تأييده موقف رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​.

وأشارت المصادر إلى حرص الحزب، كما سائر الأفرقاء، على تأمين مظلة توافق حول الحكومة المقبلة، موضحة أن المفاوضات مع رئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​ ورئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ هي من أجل التوصل إلى هذه الصيغة، وبالتالي التوصل إلى تفاهم سياسي قبل الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، لتجنب الوصول إلى فراغ.