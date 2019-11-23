القيادة المركزية الأميركية: العمليات ضد داعش ستتصاعد في الأيام المقبلة

اعلن قائد ​القيادة​ المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي أنه "من المتوقع أن يستأنف نحو 500 جندي أميركي في ​شمال شرق سوريا​ العمليات ضد داعش في الأيام والأسابيع المقبلة"، مضيفا:"تنصرف نيتنا إلى البقاء في هذا الوضع والعمل مع شركائنا من "قسد" لمواصلة عملياتنا ضد داعش حتى آخر وادي ​نهر الفرات​ حيث توجد هذه الأهداف".

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