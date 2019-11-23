قوى الأمن: توقيف مطلوب ينشط في ترويج المخدرات وضبط كمية منها

أعلنت المـديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ أنه "من خلال تحقيق أجري في وقتٍ سابق، من قِبل ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة​ القضائية،حول عملية ضبط حبوب ​كبتاغون​ مهربة من ​لبنان​ الى دولة ​الإمارات العربية المتحدة​ في داخل آلات "مكابس أخشاب"،بحيث تبين حينها وجود آلات بالمواصفات ذاتها في ​بلدة بريتال​ البقاعية، فتم تحديد مكان الآلات،وجرى ​مداهمة​ مكانها وضبط آلتين، وبلغت كمية ​حبوب الكبتاغون​ المضبوطة فيها حوالي تسع ملايين حبة.وقد جرى آنذاك توقيف المتورطين في تلك العملية، وتسطير بلاغات وتحرٍ بحق آخرين، من بينهم:

_ط.ج. (مواليد عام 1978، لبناني) الذي توارى عن الأنظار"، مشيرة الى انه "بنتيجة المتابعة الحثيثة، وبعد توافر معلومات للمكتب المذكور،حول تواجد: _ط. ج. المذكور في لبنان،حيث عاود ممارسة نشاطه في مجال ترويج المخدرات، ويتنقّل بطريقة سرية وأمنية بين عدة أماكن، قامت المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية بعملية رصد استمرت لحوالي سنة، أدّت إلى توقيفه من خلال عملية أمنية خاطفة ودقيقة ومتزامنة،وذلك بعد مداهمة منزلَيه الكائنين في بلدة برقا البقاعية وفي محلة الذوق.ضُبط في داخل منزله في بلدة برقا مسدس حربي نوع "هريستال" وبندقية "كلاشنكوف"،كما ضُبط في منزله الكائن في محلة الذوق /3/ علب بلاستيكية و/55/مظروفاً ورقياً بداخلها مادة الكوكايين، بلغت زِنتها /765/غ. وميزان حساس.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامة بترويج المخدرات على عشرات الأشخاص، كما تبين أنه مطلوب للقضاء بموجب عدّة مذكرات وأحكام قضائية، منهاما يقضي بحبسة لمدة /20/ عاماً بجرم الإتجار بالمخدرات".

