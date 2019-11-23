NBN: الإتصالات الحكومية تجري على قدم وساق بعيداً عن الأضواء

أكدت مصادر قناة الـ"NBN" أن الإتصالات الحكومية تجري على قدم وساق، بعيداً عن الأضواء، من أجل إيجاد مخرج للأزمة الحكومية، لافتة إلى أن الإتصالات قطعت شوطاً على أمل تحقيق نتائج إيجابية في الأيام المقبلة.

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