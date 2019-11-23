حسن مراد: سبب التدهور السياسات المالية والاقتصادية المتعاقبة منذ سنين

أشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​حسن مراد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "لا تخطئن الظن ان حراك الناس هو مسبب التدهور الاقتصادي"، موضحاً أن "السياسات المالية والاقتصادية المتعاقبة منذ سنين دمرت بشكل ممنهج قدرة الإنتاج وقدرة النهوض بالوطن وقدرة الناس على العيش بكرامة".

ولفت إلى أن "​صفقة القرن​ مخطط قديم يستجد بين الحين والآخر بحسب الظروف الإقليمية لتقويض لبنان وفرض الأمر الواقع"، سائلاً: "الم يقتنعوا بعد اننا لن نكون جسرًا يعبر عليه المتآمرون على مقاومتنا وارضنا ؟الم يقتنعوا ان ​حق العودة​ لن يسقط بالتقادم؟".

وشدد على أن "شعبنا مقاوم جبار لم ولن يخضع تحت اي ظرف من الظروف"، مؤكداً "ستمر المحن ونقوم بوطننا من جديد".