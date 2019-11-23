مصلحة المعالجين الفيزيائيين في القوات: لا مرشح لنا في انتخابات النقابة

أوضحت مصلحة ​المعالجين الفيزيائيين​ في "​القوات اللبنانية​" أن ليس لديها اي مرشح على اي لائحة في ​الانتخابات النقابية​ التي ستجري يوم الاحد ٢٤/ ١١/ ٢٠١٩.

وطلبت من المحازبين والمناصرين تحكيم ضميرهم النقابي لاختيار الأفضل،وبناء عليه نترك لهم حرية الإختيار.