أوضحت مصلحة المعالجين الفيزيائيين في "القوات اللبنانية" أن ليس لديها اي مرشح على اي لائحة في الانتخابات النقابية التي ستجري يوم الاحد ٢٤/ ١١/ ٢٠١٩.
وطلبت من المحازبين والمناصرين تحكيم ضميرهم النقابي لاختيار الأفضل،وبناء عليه نترك لهم حرية الإختيار.
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة المعالجين الفيزيائيين في القوات: لا مرشح لنا في انتخابات النقابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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