أكدت مصادر مطلعة لقناة الـ"MTV" أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يريد التأليف قبل التكليف، لكنه يريد تفاهم الكتل السياسية في حده الأدنى على اسم رئيس الحكومة المكلف، موضحة أنه حتى الساعة لا اشارات إيجابية بشأن تفاهم الكتل، لذلك يتجنب رئيس الجمهورية تحديد موعد الإستشارات النيابية الملزمة، خوفاً من الدوخول في أزمة جديدة طويلة الامد.
وشددت المصادر على أن الدستور لا يحدد مهلة محددة للدعوة إلى الإستشارات، لافتة إلى أن الإلزام هو في نتائجها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـ"MTV": عون يريد تفاهم الكتل يحده الأدنى على اسم رئيس الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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