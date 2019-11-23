مصادر الـ"MTV": عون يريد تفاهم الكتل يحده الأدنى على اسم رئيس الحكومة

أكدت مصادر مطلعة لقناة الـ"MTV" أن رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ لا يريد التأليف قبل التكليف، لكنه يريد تفاهم الكتل السياسية في حده الأدنى على اسم رئيس الحكومة المكلف، موضحة أنه حتى الساعة لا اشارات إيجابية بشأن تفاهم الكتل، لذلك يتجنب رئيس الجمهورية تحديد موعد الإستشارات النيابية الملزمة، خوفاً من الدوخول في أزمة جديدة طويلة الامد.

وشددت المصادر على أن ​الدستور​ لا يحدد مهلة محددة للدعوة إلى الإستشارات، لافتة إلى أن الإلزام هو في نتائجها.