النشرة: الطيران التركي استهدف محيط قرية الديس بريف الرقة

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "الطيران التركي كثف غاراته الجوية مستهدفا محيط قرية "الدبس" شمال بلدة "عين عيسى" بريف ​الرقة​ الغربي وذلك بعد ان شن هجوما بريا صباحا على بلدة عين العيس وعلى المخيم داخلها حيث دارت ​اشتباكات​ عنيفة بين ​الجيش السوري​ وقوات قسد من جهة و​القوات التركية​ من جهة اخرى فيما لم تتمكن الاخيرة من التقدم".

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