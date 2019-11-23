ائتلاف "النصر": زيارة بينس إلى العراق مخلة بسيادة العراق

دان ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الحكومة العراقية السابق حيدر العبادي، زيارة مايك بينس نائب الرئيس الأميركي إلى العراق.
وأشار الائتلاف، في بيان صحفي، إلى أن "الزيارة التي قام بها نائب الرئيس الأمبركي بينس إلى العراق، مخلة بالسيادة الوطنية، وإلى أن بغداد هي عاصمة العراق وليست أربيل".
ورفض ائتلاف العبادي "قبول الحكومة العراقية بترتيبات هذه الزيارة التي اقتصرت على قاعدة (عين الأسد) وأربيل".
وأشار إلى أن "قضايا السيادة الوطنية ليست ملكا لأحد ليضحي بها، وكان الأولى رفض الزيارة، في حال لم تراع سيادة الدولة العراقية".
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