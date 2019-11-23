البابا فرنسيس وصل الى اليابان لنقل رسالته ضد السلاح النووي

وصل ​البابا فرنسيس​ إلى ​اليابان​ حاملا رسائل من أجل تدمير الأسلحة النووية، يوجهها من مدينتي ناغازاكي و​هيروشيما​ اللتين تعرضتا لقصف بقنبلتين ذريتين أميركيتين.

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