البابا فرنسيس وصل الى اليابان لنقل رسالته ضد السلاح النووي

وصل البابا فرنسيس إلى اليابان حاملا رسائل من أجل تدمير الأسلحة النووية، يوجهها من مدينتي ناغازاكي وهيروشيما اللتين تعرضتا لقصف بقنبلتين ذريتين أميركيتين.
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