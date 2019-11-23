جنبلاط: بعض السفراء ووزراء الخارجية دخلوا على خط تشكيل الوزارة لزيادة التعقيد

أشار رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "بعض السفراء الفاعلين وبعض وزراء الخارجية دخلوا على خط تشكيل الوزارة لزيادة التعقيد إلى جانب الطبقة السياسية الرافضة للتنازل والمتمسكة بالبقاء"، موضحاً أنه "رأي كمراقب مرت عليه تجربة المحكمة الدولية وتجاذب القوى آنذاك من حولها".
وأضاف: "كي لا يزيد التنظير والتأويل حول ما سبق وقلته، أتمنى ان يتوافق السفراء والخبراء وكبار القوم بسرعة لتشكيل الوزارة، وكلهم بلا استثناء يؤيد استقرار لبنان وفق ما يقولونه".
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