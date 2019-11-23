يديعوت: جيش اسرائيل يجري سباقا مع الزمن استعدادا لأي هجمات من حزب الله

كشفت صحيفة "​يديعوت أحرونوت​" الاسرائيلية عن نهج جديد بات يتخذه "​حزب الله​" ضد إسرائيل، "ما يدل على وجود شجاعة كبيرة لدى هذه الجماعة في أي مواجهة مع ​الجيش الإسرائيلي​".

واعتبرت أن محاولات "حزب الله" لإسقاط الطائرات الإسرائيلية، كما حدث مؤخرا، "يعد سابقة خطيرة في ​سياسة​ المنظمة، التي عادت قواتها من سوريا بأسلحة متطورة".

وأشارت إلى أن القيادة العسكرية الإسرائيلية الشمالية لم تستبعد إمكانية شن "حزب الله" هجوما ضد إسرائيل من شأنه أن يحول ضغط الاحتجاجات في ​لبنان​.

ولفتت إلى أن "جيش ​حسن نصر الله​ شعر بالجرأة والأمن في تحركاته ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، وفي سابقة خطيرة، استخدم في المرة الأولى منذ حرب لبنان الثانية في عام 2006، صواريخ الكورنيت قبالة جبل دوف في أوائل أيليول، وفتح نار المضادات الأرضية على طائرة إسرائيلية في نهاية تشرين الأول".

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يجري سباقا مع الزمن على طول 130 كيلو مترا من الحدود مع لبنان، استعدادا لأي هجمات من "العدو الأول لإسرائيل في الشرق الأوسط"، والممثل في "حزب الله".